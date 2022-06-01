Ларри Джонсон объяснил невозможность для ВСУ атаковать Россию осенью.

Киевскому режиму придется завершить свое контрнаступление в октябре текущего года. Соответствующе заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший местный аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что с каждым днем тает возможность ВСУ поддерживать боеготовность армии. По информации специалиста, с 1 июня ВСу лишились порядка 77 тысяч человек личного состава. Он добавил, что осенью у Москвы будет возможность атаковать украинские укрепления, базы и места размещения войск ракетами и бомбами при помощи авиации.

Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями. Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится. Ларри Джосон, экс-аналитик ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ заметил, что даже лидер киевского режима Владимир Зеленский "признал, что их контрнаступление потерпело провал.

"Их уничтожат". В США ужаснулись тому, что Россия подготовила ВСУ на фронте.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner