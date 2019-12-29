Экранизированная история отношений доцента Соколова и убитой им аспирантки возмутила студентов истфака

Коллеги погибшей Ещенко признались, что остались в шоке от просмотра сделанного мини-фильма.

В новом выпуске шоу "Док-ток" на Первом канале ведущие подняли тему отношений доцента СПбГУ Олега Соколова и убитой им аспирантки Анастасии Ещенко. Шоу вышло на экраны 26 февраля.

Зрителям показали экранизацию с актерами по мотивам взаимоотношений историка и его возлюбленной, использовав в качестве основы некролог близкой подруги Ещенко и написанная в СИЗО исповедь Соколова. Кульминацией мини-фильма стала сцена ссоры, где аспирантка злится на чрезмерное внимание доцента к его детям, а историк предлагает ей расстаться и помочь с арендой жилья.

Короткометражка, как рассказал 78.ru, оставила в шоке и отвращении студентов истфака СПбГУ. Учащиеся, все еще переживающие потерю коллеги, осудили картину и предложили отреагировать на нее заявлениями. Студенты отметили, что в начале года продюсеры Первого канала просили в соцсетях рассказать им о Соколове и Ещенко якобы для документального фильма.

Ранее историку Соколову предъявили обвинение в незаконном обороте оружия.

Фото: Анастасия Ещенко / Facebook; скрин шоу "Док-ток" / YouTube