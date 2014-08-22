На Дудергофских высотах откроют новую экотропу

Длина тропы составит примерно 2 км: преодолеть это расстояние пешком можно за 2 часа.

На Дудергофских высотах в Красносельском районе Петербурга откроют новую экоторпу длиной в 2 км. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Длина тропы составит примерно 2 км: преодолеть это расстояние пешком можно за 2 часа. Для удобства любителей прогулок на свежем воздухе было установлено 20 новых информационных стендов.

Тропу откроют ко Дню Дудергофа в субботу, 22 июля. Первыми в путь отправятся местные жители. Сопровождающие их специалисты расскажут об уникальной природе, истории Дудергофских высот, а также о местных топонимах.

Ранее мы сообщили о том, что в Ботаническом саду зацвела тигровая орхидея Стангопея.

Фото: Правительство Петербурга