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В Ботаническом саду зацвела тигровая орхидея Стангопея
Сегодня, 19:29
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В Ботаническом саду зацвела тигровая орхидея Стангопея

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Цветение растения длится всего несколько дней.

В четверг, 14 июля, в Ботаническом саду Петра Великого зацвела тигровая орхидея Стангопея. Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

Стангопею открыли в 1838 году. Из-за двух выростов на цветке, которые напоминают бычьи рога, растение получило второе название – "орхидея-бык".

Специалисты отметили, что цветение растения длится всего несколько дней, а цветки имеют оригинальную форму и сильный аромат. 

Ранее мы рассказывали о том, что у петербургского Ботанического сада появилось свое приложение.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Теги: ботанический сад, цветение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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