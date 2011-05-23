В Ботаническом саду зацвела тигровая орхидея Стангопея

Цветение растения длится всего несколько дней.

В четверг, 14 июля, в Ботаническом саду Петра Великого зацвела тигровая орхидея Стангопея. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Стангопею открыли в 1838 году. Из-за двух выростов на цветке, которые напоминают бычьи рога, растение получило второе название – "орхидея-бык".

Специалисты отметили, что цветение растения длится всего несколько дней, а цветки имеют оригинальную форму и сильный аромат.

Ранее мы рассказывали о том, что у петербургского Ботанического сада появилось свое приложение.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого