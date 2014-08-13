  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У петербургского Ботанического сада появилось свое приложение
Сегодня, 9:24
115
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

У петербургского Ботанического сада появилось свое приложение

0 0

Петербургские культурные объекты начинают модернизироваться. Теперь у Ботанического сада Петра великого тоже есть свое приложение.

У Ботанического сада Петра Великого появилось свое мобильное приложение. Оно получило название "Цифровой Ботанический сад Петра Великого". Об этом сообщили в пресс-службе сада.

Приложение ради сделать молодежной IT-лаборатории VibeLab. Новое приложение познакомит посетителей и всех интересующихся с интересными фактами о растениях, коллекциях Парка-дендрария, зданиях, а также местных достопримечательностей.

В скоро времени обещают добавить различные тесты в приложение. Саму программу можно скачать на все мобильные платформы.

Ранее сообщалось, что "Зенит" одержал победу над "Нефтчи"

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии