С 1 июня экопункты для приёма опасных отходов появятся во всех районах Петербурга

Точки будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00, в том числе в праздничные и выходные дни.

С 1 июня 2023 года в Северной столице будет запущено 8 новых экопунктов для приёма опасных отходов. Таким образом, подобные точки охватят все 18 районов города. Соответствующее поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов, информирует пресс-служба Смольного.

Работа экопунктов будет осуществляться каждый день с 10:00 до 20:00, в том числе в праздничные и выходные дни. В прошлом году горожане сдали в подобные точки более 170 т отходов. За это время было утилизировано 34% батареек и аккумуляторов, а также 28% покрышек.

Система приёма опасных отходов в Северной столице впервые была внедрена в 2010 году. На данный момент в неё ходят 10 экопунктов и 505 экотерминалов. Кроме того, ежедневно курсируют 2 экомобиля по установленному графику.

Информацию об адресах пунктов приёма можно на Экологическом портале города в разделе "Опасные отходы", либо в чат-боте Telegram. Кроме того, для петербуржцев работает мобильная экологическая дежурная служба ( телефон 417-59-36).

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Фото: Пресс-служба ГУП "Экострой"