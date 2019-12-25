Более 300 деревьев и кустарников высадят в Тихвине и Кировске в рамках экопроекта

Территории для благоустройства выбирали с учётом мнения местных жителей.

В Тихвине и Кировске запустят благотворительный экопроект "Подари лес другу!", в рамках которого в двух городах будет высажено порядка 340 деревьев и кустарников. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Так, сад рядом с монастырем в Тихвине пополнится сотней деревьев, а в Кировске на набережной в парке культуры и отдыха организуют "место встречи закатов", обрамлённое ивами, каштаном и пузырчатым кустарником (всего 240 насаждений).

Отметим, что территории для благоустройства выбирали с учётом мнения местных жителей. Районные администрации сообщат о сроках посадки заранее: к мероприятиям по озеленению может присоединиться любой желающий.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в 2023 году ликвидировали 156 свалок.

Фото: Pxhere