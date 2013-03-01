Экономисты прогнозируют профицит бюджета России в 2021 году

Экономическая активность в стране оказалась выше ожиданий Минфина.

Профицит бюджета России по итогам этого года может составить около 200 – 700 млрд рублей. Это около 0,2 – 0,6% ВВП России, пишет "Известия" со ссылкой на обзор "ВТБ Капитала".

Отмечается, что власти, рассчитывая поступления от углеводородов, закладывали среднюю стоимость российской нефти на уровне 45,3 доллара за баррель. Однако цена оказалась выше.

Аналитики "ВТБ Капитал" рассчитали, что в среднем стоимость Urals в 2021 году составила 65,4 доллара. В результате это должно принести в бюджет 2,2 трлн рублей дополнительных доходов.

Кроме того, экономическая активность также оказалась выше ожиданий.

Ранее мы писали, что стоимость нефти Brent выросла до 76 долларов за баррель впервые с 2018 года. Стоимость нефти WTI составила 73,52 доллара за баррель.

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