Экономист заявила, что пенсионеры в декабре получат деньги за январь 2022 года

Пенсия придет с учетом индексации.

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала агентству "Прайм", что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделение Почты России, получат в декабре большие выплаты. Им перечислят деньги за январь 2022 года в связи с новогодними праздниками.

Отмечается, что в региональных ПФР можно получить информацию о сроках выплат, так как нет единого графика выплаты пенсий. Григорьева отметила, что уже с учетом индексации будет поступать январская страховая пенсия по старости.

Экономист подчеркнула также, что по неподтвержденной информации, обсуждается вопрос о дополнительной единоразовой выплате в связи с профицитом бюджета. Однако пока сложно сказать, будет ли такая выплата, потому что депутаты Госдумы этот вопрос еще не рассматривали.

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