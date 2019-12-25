Экономист заявил, что ввод "Северного потока - 2" снизит цены на газ

Он считает, что цены могут снизиться через несколько месяцев после ввода газопровода.

Старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент (Philippe Ledent) рассказал "РИА Новости", что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" позволит снизить цены на газ уже через несколько месяцев.

Он отметил, что спрос на газ растет еще и по той причине, что страны начинают менять взгляд на энергоснабжение, все это происходит в одно и то же время. В результате это приводит к росту потребления и соответственно к росту цен. По его словам, к снижению запасов газа привела и холодная весна. Такая ситуация дестабилизирует в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

Но по мере реализации других источников, таких как неизбежный ввод в эксплуатацию русско-германского газопровода "Северный поток — 2" и полное возобновление работы производственных единиц в России и Норвегии, например, ситуация на рынках станет более штатной и цена на газ снизится. Это вопрос нескольких месяцев. Филипп Ледент, старший экономист нидерландского банка ING

Эксперт сказал, что рост цен на газ связан со стрессом, который вызван одновременным экономическим восстановлением в мире. Ледент считает, что этой зимой рынок останется дефицитным, а ситуация должна нормализоваться в начале 2022 года.

Фото: pixabay