Экономист рассказал, сколько денег можно хранить дома

Он отметил, что деньги лучше хранить в разных валютах.

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал сумму, которую можно хранить дома. Речь идет о деньгах, которыми воспользоваться можно только в экстренных случаях, пишет "Прайм".

По его словам, сумма должна составлять примерно годовой доход всех членов семьи.

Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за три-шесть месяцев, — сказал экономист.

Эксперт посоветовал россиянам хранить деньги в разных валютах, но большую часть "заначки" должны составлять рубли.

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