Экономист рассказал, сколько денег можно хранить дома

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал сумму, которую можно хранить дома. Речь идет о деньгах, которыми воспользоваться можно только в экстренных случаях, пишет "Прайм".
По его словам, сумма должна составлять примерно годовой доход всех членов семьи.
Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за три-шесть месяцев, — сказал экономист.
Эксперт посоветовал россиянам хранить деньги в разных валютах, но большую часть "заначки" должны составлять рубли.
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Фото: pixabay
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