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Экономист рассказал о росте цен на "молочку"

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Леонид Холод призвал покупателей не создавать ажиотажный спрос.

Российский экономист Леонид Холод в эфире радиостанции Sputnik прокомментировал повышение цен на молочную продукцию в стране. Он заметил, что не следует бежать в магазин ради того, чтобы закупиться тоннами товара, который якобы может исчезнуть с прилавков. В реальности, иногда именно такие носители ажиотажного спроса способствуют скачкам стоимости на продукты питания. При этом гость программы признал, что с ростом цен также связаны объективные обстоятельства.

И всегда существует подозрение, что кто-нибудь что-нибудь схимичил. Вот чтобы этого подозрения не было, и в этом все заинтересованы, должны работать антимонопольные органы — раз, должен работать экспортный и импортный клапан — два...

Леонид Холод, эксперт

Ленинградская область стала базой для VI Агропромышленного форума "Молоко России — 2024".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: молоко, рост цен, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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