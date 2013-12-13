Экономист рассказал о росте цен на "молочку"

Леонид Холод призвал покупателей не создавать ажиотажный спрос.

Российский экономист Леонид Холод в эфире радиостанции Sputnik прокомментировал повышение цен на молочную продукцию в стране. Он заметил, что не следует бежать в магазин ради того, чтобы закупиться тоннами товара, который якобы может исчезнуть с прилавков. В реальности, иногда именно такие носители ажиотажного спроса способствуют скачкам стоимости на продукты питания. При этом гость программы признал, что с ростом цен также связаны объективные обстоятельства.

И всегда существует подозрение, что кто-нибудь что-нибудь схимичил. Вот чтобы этого подозрения не было, и в этом все заинтересованы, должны работать антимонопольные органы — раз, должен работать экспортный и импортный клапан — два... Леонид Холод, эксперт

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik