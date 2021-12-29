Экономист назвал "фискальным чудом" доходы бюджета России в 2021 году

В прошлом году доходы составили 25,3 трлн рублей.

Экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский отметил, что в 2021 году доходы федерального бюджета России составили 25,3 трлн рублей, что на 35% больше намеченного плана. Об этом пишет РБК.

Так, экономист написал обзор "Фискальное чудо 2021 года", опираясь на данные Минфина. Чернявский назвал рост доходов федерального бюджета "сверхординарным". Он связывает это явление с пятью факторами.

Так, в 2021 году увеличилась стоимость нефти на мировом рынке, а также российская экономика развивалась более высокими темпами, чем ожидалось ранее. Благодаря сокращению нормы сбережений домохозяйств выросли бюджетные доходы страны. Связывает это эксперт также с падением международной мобильности населения из-за коронавируса, а также из-за ускорения инфляции.

Ранее финансист заявил, что укрепление рубля возможно при налаживании отношение России и Запада.

Фото: pixabay