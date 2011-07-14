Экономист Корнеев назвал оптимальное для России снижение ключевой ставки

По словам Корнеева, это движение в лучшую сторону. Особенно если учесть прогнозы аналитиков, которые рассчитывают, что 10 июня на очередном заседании Центробанк снизит ее до 9%.

Экономист Валерий Корнеев рассказал о снижении ключевой ставки Центробанком. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Корнеева, это движение в лучшую сторону. Особенно если учесть прогнозы аналитиков, которые рассчитывают, что 10 июня на очередном заседании Центробанк снизит ее до 9%. Экономист отмечает, что было сделано все возможное для того, чтобы бизнес, занятый в производстве, имел доступ к реальным деньгам. Из всех кредитов, выданных банками, меньше 2% приходится на реальных предпринимателей, остальное идет на финансовые и валютные спекуляции.

Ранее мы сообщали, что Путин объявил о повышении пенсии, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. С первого июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда до 15 278 рублей в месяц.

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