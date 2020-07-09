Экономист Холод заявил, что России не была прямым бенефициаром зерновой сделки

По его словам, страна свои обязательства по зерновому коридору исполняет.

Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод заявил, что России не была прямым бенефициаром зерновой сделки. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в сделке были дополнительные условия, по которым в обмен отсутствия препятствий со стороны РФ по вывозу украинского зерна никто не будет препятствовать вывозу российской сельскохозяйственной продукции.

Он подчеркнул, что Москва неоднократно предъявляла претензии из-за невыполнения обязательства по поводу деофшоризации торговли российской продукции. Холод добавил, что РФ свои обязательства по зерновому коридору исполняет.

Ранее в ООН заявили, что зерновая сделка действует, несмотря на приостановку участия России.

Фото: Piter.tv