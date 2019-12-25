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Экомилиция обнаружила в Вартемягах реку из нечистот от элитных коттеджей к Охте
Сегодня, 12:18
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Экомилиция обнаружила в Вартемягах реку из нечистот от элитных коттеджей к Охте

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Стоки со зловонной водой сбрасывались с огороженного земельного участка.

В деревне Вартемяги Всеволожского района были обнаружены зловонные потоки нечистот, которые впадают в Охту. Как рассказал Эконадзор 47-ого региона, след ведет к расположенному неподалеку элитному  коттеджному поселку. 

В ведомстве отметили, что стоки с водой зелено-коричневого оттенка сбрасывались с огороженной территории. Они попадали не только на поле, но и прямо в реку. 

Сейчас представители экомилиции занимаются розыском владельцев  владельцы участка, с которого происходил сброс. Также для составления административного протокола прибыла полиция, данные о загрязнении Охты направили в Росприроднадзор.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, какой петербургский водоем подойдет для купания.

Фото: ВКонтакте / ecology_47

Теги: вартемяги, всеволожский район, ленинградская область, эколгия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Фабрика Знаний, Экология,

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