Экомилиция обнаружила в Вартемягах реку из нечистот от элитных коттеджей к Охте

Стоки со зловонной водой сбрасывались с огороженного земельного участка.

В деревне Вартемяги Всеволожского района были обнаружены зловонные потоки нечистот, которые впадают в Охту. Как рассказал Эконадзор 47-ого региона, след ведет к расположенному неподалеку элитному коттеджному поселку.

В ведомстве отметили, что стоки с водой зелено-коричневого оттенка сбрасывались с огороженной территории. Они попадали не только на поле, но и прямо в реку.

Сейчас представители экомилиции занимаются розыском владельцев владельцы участка, с которого происходил сброс. Также для составления административного протокола прибыла полиция, данные о загрязнении Охты направили в Росприроднадзор.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, какой петербургский водоем подойдет для купания.

Фото: ВКонтакте / ecology_47