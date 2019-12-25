Экологические службы Петербурга совершили более 40 выездов за неделю

На утилизацию вывезли 32,4 килограмма ртутьсодержащих отходов, а также 2 медицинских термометра.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербурге экологи совершили более 40 выездов за неделю. Специалисты "Экостроя" с 9 по 15 ноября приняли 196 обращений от горожан.

За неделю на утилизацию в Северной столице вывезли 32,4 килограмма ртутьсодержащих отходов. Отмечается, что специалисты ведомства выезжали на проверки сообщений от горожан 6 раз. По итогам выездов экологи обнаружили плёнку нефтепродуктов на Большой и Малой Невке, а также на набережной Сидоровского канала в Ломоносове.

Известно, что Комитет по природопользованию, охране окружающей среды вынес 20 постановлений по делам об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы выступили против застройки Охтинского мыса "Газпромом".

Фото:СПб ГУП "Экострой" / "ВКонтакте"