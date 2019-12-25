Экологи из Германии попросили отозвать разрешение по "Северному потоку – 2"

Они утверждают, что необходимо провести ряд проверок на предмет негативного влияния СП-2 на окружающую среду.

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe призвали немецкий регулятор BSH отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока – 2". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление организации.

Экологи призвали приостановить строительство СП-2 до тех пор, пока не будет оценено влияние на окружающую среду.

Хотя трубопровод является крупнейшим проектом в сфере ископаемого топлива в Европе, влияние на климатические цели не проверялось в предыдущем процессе утверждения. из сообщения Deutsche Umwelthilfe

Напомним, Белый дом признал невозможность остановить строительство "Северного потока – 2". В настоящее время работы по строительству газопровода закончены более чем на 95 процентов. В администрации президента Соединенных Штатов продолжают говорить о том, что СП-2 является плохой идеей и признают, что санкции против него являются контрпродуктивными.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Берлин сделал все для запуска "Северного потока – 2".

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