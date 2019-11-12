Экоактивисты нашли опасную концентрацию фосфора в ручье Верховском

Ручей впадает в реку Лугу.

Опасную концентрацию фосфора обнаружили экоактивисты в ручье Верховском. По данным общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль", грязно-молочный оттенок у ручья, впадающего в реку Лугу, появился в середине января.

Активисты думают, что это фосфор, так как недалеко есть очистные сооружения завода "Фосфорит". Предприятие уже привлекалось к ответственности за сброс сточных вод с превышением допустимой концентрации вредных веществ. К слову, общая протяженность зоны экологического бедствия составляет около километра. Сам ручей впадает в реку Луга.

Активисты передали всю информацию в комитет государственного экологического надзора, природоохранную прокуратуру и департамент Росприроднадзора.

Смольный начнет охранять водные объекты от сточных вод.

Фото и видео: "Гражданский патруль"