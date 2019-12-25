Эко-оболочку для космической ракеты создают в Новосибирске

Материал будет сгорать в атмосфере, не добравшись до поверхности Земли при падении.

В Новосибирске создают экологичную оболочку для космической ракеты. Совместно с омскими специалистами ученые разрабатывают сгораемую в атмосфере оболочку для носового обтекателя. Данное изобретение позволит защитить экологию планеты. Об этом инженеры рассказали в публикации для Leaders Today.

Важной задачей на сегодняшний день остается утилизация остатков ракеты. Сейчас мы присматриваемся к бору или его сочетаниям с другими элементами, пытаемся повысить энергетику твердотопливных ракет Владимир Зарко, главный научный сотрудник Института химической кинетики и горения СО РАН

Физики планируют добавить в материал оболочки ракеты твердое топливо. Оно позволит отработанным оболочкам сгорать в атмосфере, не достигая поверхности планеты. Сейчас обломки падают на землю, а предсказать заранее координаты падения невозможно. Ведутся исследования процессов горения твердого ракетного топлива, содержащего алюминий, магний и другие металлы.

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