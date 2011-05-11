Экипаж разбившегося в Ленобласти вертолета наградят посмертно

Летчики старались увести вертолет как можно дальше от жилых домов.

Экипаж вертолета, который 24-го июня разбился в Гатчинском районе Ленобласти, наградят посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

В вертолете находились майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Кудиков. Их представят к государственным наградам за мужество и героизм во время полета.

Во время посадки летчики до последнего уводили вертолет от жилых домов, чтобы не допустить гибели людей. Машина упала в менее чем в 200 метрах от домов.

Напомним, вертолет Ми-8 24 июня в районе 20 часов поднялся в воздух, выполняя план учебно-тренировочных полётов войсковой части 3693. После он исчез с радаров. Официальная причина происшествия пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело.

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