Депутат из Екатеринбурга призвал ввести карантин для всех, включая привитых

Александр Колесников заявил о бессмысленности QR-кодов и указал на безразличие людей к масочному режиму.

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что не видит смысла во внедрении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом он сказал в ходе заседания гордумы.

Колесников призвал местные власти принять жесткие меры по борьбе с COVID-19. Он предложил ввести карантин для всех, включая прошедших курс вакцинации от коронавируса.

QR-коды – это фуфло! Более того, смотрите, к чему мы сейчас пришли: у нас прививки – они являются антимерой. То есть человек укололся и радостный снимает масочку и где-то начинает ходить, всех заражать. А где гарантия, что антитела выработались? Александр Колесников, депутат гордумы Екатеринбурга

По его мнению, система QR-кодов бессмысленна, так как их можно легко подделать. Также Колесников указал на безразличие людей к масочному режиму.

Депутат предложил ввести несколько антиковидных мер: карантин, ужесточение режима в местах массового скопления людей, а также усиление контроля за мерами профилактики COVID-19.

Напомним, 14 октября в Свердловской области расширили перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Предыдущее постановление об обязательной вакцинации распространялось на работников сфер образования, обслуживания, а также на государственных служащих. Теперь данная мера распространяется на работников здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, объектов транспортной инфраструктуры, а также сотрудников МФЦ, музеев выставочных залов и библиотек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 в столице.

Видео: YouTube/Екатеринбургская городская Дума