Екатеринбург накрыло смогом из-за лесного пожара под Первоуральском

Смог от лесного пожара в Первоуральском округе накрыл Екатеринбург. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС России.
По данным ведомства, превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Запах гари чувствуется в Екатеринбурге с вечера 17 августа.
Пожар возник на площади 40 га в нескольких километрах от санатория "Озеро Глухое". Было принято решение об эвакуации персонала и клиентов учреждения. По информации МЧС, огонь не угрожает близлежащим населенным пунктам и самому санаторию.
В ликвидации пожара принимают участие около 120 человек и 29 единиц специальной техники.
Ранее глава Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области Александр Рыбалко призвал местных жителей ограничить себя от посещения леса, расположенного около городского кладбища, потому что там был замечен медведь.
Видео: Youtube/ЖИЗНЬ СЕГОДНЯ
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