Екатеринбург накрыло смогом из-за лесного пожара под Первоуральском

Площадь пожара составляет 40 га.

Смог от лесного пожара в Первоуральском округе накрыл Екатеринбург. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Запах гари чувствуется в Екатеринбурге с вечера 17 августа.

Пожар возник на площади 40 га в нескольких километрах от санатория "Озеро Глухое". Было принято решение об эвакуации персонала и клиентов учреждения. По информации МЧС, огонь не угрожает близлежащим населенным пунктам и самому санаторию.

В ликвидации пожара принимают участие около 120 человек и 29 единиц специальной техники.

Ранее глава Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области Александр Рыбалко призвал местных жителей ограничить себя от посещения леса, расположенного около городского кладбища, потому что там был замечен медведь.

Видео: Youtube/ЖИЗНЬ СЕГОДНЯ