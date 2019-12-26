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Екатерина Мцитуридзе покинет пост главы "Роскино"

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У совета директоров есть кандидатура на ее пост.

Екатерина Мцитуридзе покинет пост генерального директора "Роскино". Владимир Мединский заявил, что у совета директоров уже есть кандидатура на эту должность. Решение направлено на утверждение в Росимущество. 

Напомним, что Мцитуридзе руководила организацией последние восемь лет. Министр культуры добавил, что она очень активный человек и многое сделала для "Роскино". Однако сейчас киноиндустрия требует перезагрузки компании и вывода ее на другой уровень

Еще раз подчеркну: это консолидированное решение лидеров отечественной киноиндустрии

прокомментировал чиновник

В компании остаются благодарны Екатерине за представление отечественных фильмов на зарубежных выставках. Картины регулярно демонстрировались в Каннах Берлине, Венеции. Однако сейчас компании хотят видеть обновленной.

Ранее Piter.tv писал о том, что российскую кинокартину "Спасти Ленинград" покажут в США.

Видео: YouTube/Grebensikov Dmitrij, ПРАВМИР, InformDetox

Теги: владимир мединский, екатерина мцитуридзе, роскино
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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