Также комедию "Супербобровы: Народные мстители" приобрели кинокомпании из Германии.

В пятницу, 29 марта, стало известно о том, что Российскую кинокартину "Спасти Ленинград" покажут в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскино".

"Спасти Ленинград" - рассказывает о множестве человеческих историй. По сюжету герои оказываются на барже 752 - осенью 1941 года на этом судне через Ладогу эвакуировали жителей блокадного Ленинграда. Из 1,5 тысяч пассажиров добрались порядка 300 человек. Сначала баржа попала в шторм, а затем была атакована немецкими самолетами. Данный факт был рассекречен только в 2004 году.

В главных ролях снялись Андрей Миронов-Удалов и Мария Мельникова, они сыграли Костю и Настю.

Этот фильм будет показан также на территории Германии, Кореи, США, Канады, Великобритании, Чехии, Словакии и ОАЭ. Кроме того, комедию "Супербобровы: Народные мстители" приобрели кинокомпании из Германии. А в Китае намерены сделать ремейк этого фильма.

Ранее мы сообщали о том, что Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Фото:кинопоиск