В Петербурге показали фильм "Спасти Ленинград"

Предпремьерный показ прошел "Великан парке".

В Петербурге показали фильм, снятый к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Показ фильма прошел в "Великан Парке". В общий прокат лента режиссера Алексея Козлова выйдет 27 января.

Картина рассказывает о множестве человеческих историй. По сюжету герои оказываются на барже 752 - осенью 1941 года на этом судне через Ладогу эвакуировали жителей блокадного Ленинграда. Из 1,5 тысяч пассажиров добрались порядка 300 человек. Сначала баржа попала в шторм, а затем была атакована немецкими самолетами. Данный факт был рассекречен только в 2004 году.

В кинотеатре выставили стенд с фотографиями тех людей, которых вывозили на барже из осажденного Ленинграда.

В главных ролях снялись Андрей Миронов-Удалов и Мария Мельникова, они сыграли Костю и Настю.