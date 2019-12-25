Эфиопия запустит в декабре в космос свой второй спутник

Аппарат будет прогнозировать наводнения в регионе.

Эфиопия запустит 20 декабря в космос свой второй спутник. Об этом заявил генеральный директор местного института космической науки и технологии Соломон Белай в интервью кенийской газете The East African .

Главная миссия спутника ET-SMART-RSS - прогнозирование наводнений в регионе. Аппарат также имеет задачу осуществлять мониторинг в интересах сельского хозяйства Соломон Белай, гендиректор института космической науки и технологии Эфиопии

Напомним, что первый эфиопский спутник отправился на орбиту Земли в декабре 2019 года. В миссии помог Китай. В разработке второго аппарата также участвовали пекинские специалисты. Спутник будет запущен в космос с космодрома "Тайюань" в провинции Шаньси на севере КНР.

Соломон Белай рассказал, что первый спутник не покрывает всю территорию Эфиопии, второй - закроет все пробелы. В ближайшие десять лет страна отправит на орбиту десять аппаратов, включая спутник связи. Его доставка произойдет в 2021 году.

ОАЭ отправят миссию на Луну в 2024 году.

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