По Крымскому мосту прошли тестовые поезда с двухэтажными вагонами

Очевидцы запечатлели исторический момент на видео.

По Крымскому мосту прошли первые тестовые поезда с двухэтажными вагонами. Очевидцы запечатлели исторический момент на видео.

Как сообщает пресс-служба Крымской железной дороги, в настоящий момент на мосту производится обкатка локомотивных бригад КЖД. Прошлая поездка прошла ночью в темноте. Тогда отрабатывали маршрут и временные отметки.

Напомним, продажа ж/д билетов в Крым стартовала 8 ноября. Планируется, что в сутки по мосту будут ходить восемь пар поездов по 11 маршрутам. Первый состав отправится с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14:00 мск.

Ранее мы писали, что сайт перевозчика не справился с наплывом желающих купить ж/д билеты в Крым.

Видео: YouTube / Врата Тавриды, ВКонтакте / Керченский мост / Серега Башкевич