Парламентарии не нашли поддержки у коммунистов.

Единороссы покинули заседание Заксобрания Забайкалья. Инцидент произошел из-за того, что политике не смогли договориться по принятию ни одного законопроекта с представителями местной фракции КПРФ. Предложение покинуть помещение внес региональный глава "ЕР" Алексей Бутыльский.

Мы почти 12 вопросов рассмотрели, и наши коллеги из фракции коммунистов почему-то все голосуют против любого вопроса, даже тех вопросов, где являются соавторами… Я не вижу с вашей стороны конструктивизма или понимания в том, что вы делаете. Алексей Бутыльский, глава "ЕР" по региону

Парламентарий возмутился действиями членов коммунистической партии. В частности, депутаты не смогли принять законопроект, по которому с 1 января 2022 года должны быть проиндексированы пособия на детей, а также социальные выплаты многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам.Эти вопросы отложены на 15 сентября. Заседание Забайкальского ЗаКса было закрыто после ухода единороссов. Причиной стала нехватка кворума для принятия решений.

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Фото: Piter.tv