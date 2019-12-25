ЕС призвал Россию отправить Навального на лечение в Евросоюз

В ЕС следят за ситуацией, произошедшей с оппозиционером Алексеем Навальным.

Евросоюз призвал Россию отправить Алексея Навального на лечение в ЕС. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила официальный представитель внешнеполитической службы Набилла Массрали. Чиновница объяснила позицию ЕС. Страны союза ожидают, что Москва даст возможность оппозиционному политику получить необходимое лечение в Европе.

Мы очень озабочены состоянием здоровья Алексея Навального. Мы призываем власти России разрешить ему получить лечение в Евросоюзе. Мы ожидаем прозрачного и тщательного расследования Набилла Массрали, официальный представитель внешнеполитической службы

В ЕС рассказали, что во время телефонных переговоров главы МИД ЕС Жозепа Борреля и российской коллегой Сергеем Лавровым 20 августа данная тема не поднималась.

Озвучен предварительный диагноз Алексея Навального.