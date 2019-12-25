ЕСПЧ постановил, что Россия не причастна к убийству журналистки Натальи Эстемировой

Суд не нашел доказательств причастности страны к гибели журналистки.

Европейский суд по правам человека не нашел доказательств нарушения российским государством статьи второй Европейской конвенции по правам человека в деле об убийстве журналистки Натальи Эстемировой. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте международной судебной инстанции.

ЕСПЧ постановил, что в деле Эстемировой против России отсутствует нарушение статьи второй Европейской конвенции по правам человека. заявление суда

В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями.

Фото: Piter.tv