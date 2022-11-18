ЕП планирует голосование о признании России "спонсором терроризма"

Члены Европейского парламента планирует голосование о признании России страной-"спонсором терроризма". Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделала официальный представитель ЕП в Брюсселе Дельфин Колард. Данное решение будет приниматься на пленарном заседании в Страсбурге от 23 ноября. Стоит уточнить, что резолюции европдепутатов по внешнеполитическим вопросам не являются обязательным к их реализации. Однако другие институты ЕС должны прислушиваться к мнению политиков данного законодательного органа.
В среду проголосуют по резолюции, которая квалифицирует Россию как государство-спонсор терроризма в свете интенсификации массированных атак на гражданские объекты.
Дельфин Колард, пресс-секретарь ЕП
Напомним, что на официальном сайте Европарламента пока проектов подобной резолюции не размещено.
Европарламент призвал создать оборонный союз в поддержку НАТО.
Фото и видео: European Commission
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