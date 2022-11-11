Европарламент призвал создать оборонный союз в поддержку НАТО

Роберта Метсола призвала помочь Молдавии в защите территории.

Европейский парламент призвал создать стабильный оборонный союз в поддержку Североатлантического альянса. С соответствующей инициативой выступила глава ЕП Роберта Метсола, которая 11 ноября находится с рабочим визитом в столице Молдавии. По мнению иностранки, военный проект поможет таким странам, как Молдавия, дополнить НАТО.

ЕП высказался очень четко: нам необходимо создать стабильный союз безопасности и обороны, который дополнит НАТО и поможет таким странам, как Молдавия, предотвратить другие возможные серьезные инциденты. Роберта Метсола, глава Европарламента

Напомним, что пресс-служба МВД Молдавии уведомила СМИ о том, что сбитая украинской противовоздушной системой ракета приземлилась на окраине молдавского села Наславча. Инцидент был зафиксирован в понедельник 7 ноября. Из-за боеприпаса у жителей населенного пункта повыбивало окна, но никто не пострадал. По факту нарушения воздушного пространства республики ведется уголовное дело.

Глава Европарламента указала лидерам стран ЕС на проблемы с долгами союза.

Фото и видео: YouTube / Roberta Metsola