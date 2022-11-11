Европарламент призвал создать оборонный союз в поддержку НАТО

Европейский парламент призвал создать стабильный оборонный союз в поддержку Североатлантического альянса. С соответствующей инициативой выступила глава ЕП Роберта Метсола, которая 11 ноября находится с рабочим визитом в столице Молдавии. По мнению иностранки, военный проект поможет таким странам, как Молдавия, дополнить НАТО.
ЕП высказался очень четко: нам необходимо создать стабильный союз безопасности и обороны, который дополнит НАТО и поможет таким странам, как Молдавия, предотвратить другие возможные серьезные инциденты.
Роберта Метсола, глава Европарламента
Напомним, что пресс-служба МВД Молдавии уведомила СМИ о том, что сбитая украинской противовоздушной системой ракета приземлилась на окраине молдавского села Наславча. Инцидент был зафиксирован в понедельник 7 ноября. Из-за боеприпаса у жителей населенного пункта повыбивало окна, но никто не пострадал. По факту нарушения воздушного пространства республики ведется уголовное дело.
Глава Европарламента указала лидерам стран ЕС на проблемы с долгами союза.
Фото и видео: YouTube / Roberta Metsola
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