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EA Sports представила геймплейный трейлер EA Sports FC 24

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Релиз игры ожидается 29 сентября.

Студия EA Sports представила геймплейный трейлер нового футбольного симулятора EA Sports FC 24. Его опубликовали на YouTube-канале игры.

Разработчики показали главные особенности игры, которые должны повысить уровень реализма. Ключевым нововведением симулятора стала технология объемной съемки HyperMotionV. Она позволяет захватывать точные движения игроков, используя комплекс установленных по периметру реальных стадионов камер.

Отметим, что EA Sports FC будет новым названием популярной серии игр FIFA. Релиз игры ожидается 29 сентября.

Ранее мы сообщали, что EA Sports показала дебютный трейлер игры EA Sports FC 24.

Видео: YouTube / EA SPORTS FC

Теги: ea sports, ea sports fc 24, трейлер, футбольный симулятор
Категории: Лента новостей, Культура,

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