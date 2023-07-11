Релиз игры ожидается 29 сентября.

Студия EA Sports показала дебютный трейлер игры EA Sports FC 24. В ролике представлены действующие и бывшие футболисты, которые появятся на обложке Ultimate-издания симулятора.

На опубликованных кадрах можно встретить Эрлинга Холанда, Винисиуса, Роналдиньо, Дэвида Бэкхема, Зинедина Зидана и других игроков. Полноценный трейлер обещают показать 13 июля.

Отметим, что EA Sports FC будет новым названием популярной серии игр FIFA. Релиз игры ожидается 29 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мобильной игры Persona 5: The Phantom X.

Видео: YouTube / EA SPORTS FC