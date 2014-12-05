Дзюба забил 200-й гол в карьере и посвятил его третьему сыну

Заключительный матч 30-го тура чемпионата РПЛ против "Тамбова" завершился для "Зенита" победой.

Накануне, 16 мая, петербургский футбольный клуб победил в матче заключительного, 30-го тура чемпионата РПЛ против "Тамбова" со счетом 5:1.

Четыре гола забил Артем Дзюба, первый из которых он отпраздновал с соской во рту, таким образом отметив рождение третьего ребенка и 200-й гол в своей карьере.

Пятый мяч в добавленное время забил защитник "Тамбова" Фарход Васиев в свои же ворота.

Дзюбу признали лучшим бомбардиром сезона 2020/21 с 20 голами. Помимо этого футболист стал первым по количеству забитых мячей в истории РПЛ (137). За ним в топе идет бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков (133).

Ранее мы писали, что Артем Дзюба рассказал о предательстве фанатов в матче с "Краснодаром".

Фото: пресс-служба "Зенит"