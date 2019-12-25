Дзюба прокомментировал ситуацию с Азмуном

В четверг, 30 июля, Артем Дзюба дал интервью изданию "Чемпионат", где прокомментировал скандальное видео с Сердаром Азмуном.

Форвард рассказал, что его позабавили слома Азмуна, которые сказал футболист на собрании, где обсуждалось видео. Игрок отметил, что ему "понравилось". Дзюба уточнил, что никакого посыла в действие не было заложено, что это была обычная "дебильная футбольная шутка среди мужиков", но не все смогли понять ее.

Напомним, что в интернете появилось видео, на котором, во время празднования получения титула чемпиона России, Дзюба взял Азмуна за шею и сымитировал половой акт.

Ранее мы писали, что Артем Дзюба продлил контракт с "Зенитом" по схеме "2+1".

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"