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Дзюба прокомментировал ситуацию с Азмуном
Сегодня, 14:33
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smirenny

Дзюба прокомментировал ситуацию с Азмуном

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В четверг, 30 июля, Артем Дзюба дал интервью изданию "Чемпионат", где прокомментировал скандальное видео с Сердаром Азмуном. 

Форвард рассказал, что его позабавили слома Азмуна, которые сказал футболист на собрании, где обсуждалось видео. Игрок отметил, что ему "понравилось". Дзюба уточнил, что никакого посыла в действие не было заложено, что это была обычная "дебильная футбольная шутка среди мужиков", но не все смогли понять ее. 

Напомним, что в интернете появилось видео, на котором, во время празднования получения титула чемпиона России, Дзюба взял Азмуна за шею и сымитировал половой акт. 

Ранее мы писали, что Артем Дзюба продлил контракт с "Зенитом" по схеме "2+1".

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"

Теги: азмун, дзюба, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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