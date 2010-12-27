Дзюба назван лучшим игроком "Зенита" в августе

Второе место в голосовании занял голкипер Андрей Лунев, а третье — полузащитник Далер Кузяев.

Болельщики петербургского клуба "Зенит" назвали Артема Дзюбу лучшим игроком команды в августе. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Игрок впервые за свою карьеру в "Зените" получил данную награду. За минувший месяц Футболист вышел на поле в семи матчах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. В общей сложности в составе Петербургского клуба нападающий сыграл 109 матчей, в которых забил 46 мячей и отдал 24 голевые передачи.

Второе место в голосовании занял голкипер Андрей Лунев, а третье — полузащитник Далер Кузяев.



Премия лучшему игроку сине-бело-голубых — совместный проект футбольного клуба "Зенит" и АЗС "Газпромнефть", сети представляющей топливо G-Drive.

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Фото: ФК "Зенит"