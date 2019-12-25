Дзюба извинился перед городом за проигрыш "Зенита" в матче с "Лацио"

Сине-бело-голубые уступили сопернику со счетом 3:1.

После проигрыша итальянскому футбольному клубу "Лацио" петербургский "Зенит" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако у сине-бело-голубых еще есть возможность побороться за третье место в группе и попасть в Лигу Европы. Об этом заявил нападающий "Зенита" Артем Дзюба, передает пресс-служба ФК.

Форвард извинился перед болельщиками и городом за проигрыш команды. Он заявил, что чемпион страны не имеет права так выступать. По мнению Дзюбы, проблема российских футбольных команд кроется в менталитете.

"Нужно перестать бояться, каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная", - отметил спортсмен.

Дзюба считает, что европейские команды играют рискованно и ничего не боятся. У российских игроков чувствуется зажатость. Нападающий "Зенита" уверен, что необходимо работать над психологией.

Матч между "Зенитом" и "Лацио" состоялся 24 ноября. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянского клуба.

Ранее Семак прокомментировал проигрыш "Зенита" в матче с "Лацио".

Фото: fc-zenit.ru