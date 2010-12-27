Джордж Клуни хочет завершить актерскую карьеру из-за текилы

Джордж Клуни обзавелся миллиардом долларов и отказывается сниматься в фильмах.

Джордж Клуни заявил, что планиурет завершить актерскую карьеру. Он рассказал, что снимался в кино для того, чтобы была возможность оплачивать счета за аренду. Однако продав свою компанию по производству текилы, у него больше нет нужды в деньгах.

Отмечается, что Клуни и его партнер по бизнесу – муж Синди Кроуфорд Рэнд Гербер и магнат в сфере недвижимости Майк Мелдман – продали совместную компанию по производству текилы за миллиард долларов. После это актер сообщил: "Я продал компанию по производству текилы за чертов миллиард долларов. Мне не нужны деньги. Они у меня есть".

Дальнейшую карьеру в киноиндустри Джордж планирует развивать не перед камерой, а за ней. Сейчас он интересуется процессом производства и продюсирования фильмов.

Фото: Instagram - geo_clooney_br