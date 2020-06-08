Речь идёт о протестах в поддержку Black lives matter, которые накануне состоялись в нескольких городах страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен наказать виновных в нападении на полицейских. Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

Джонсон считает, что местные жители не имели право нападать на сотрудников полиции. По мнению политика, акции протестов "были низвергнуты бандитизмом". Все, кто причастен к нападению на стражей порядка, будут привлечены к ответственности. Лондонские правоохранители сообщают, что пострадали более 20 сотрудников полиции.

Напомним, что в протестах приняли участие более 10 тыс. человек. Они вышли на улицы Лондона в знак солидарности с движением Black lives matter, которое выступает против произвола американских полицейских. Протест носил мирный характер. Однако, ближе к вечеру несколько демонстрантов напали на полицейских.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что экс-полицейский из США объяснил, зачем нацгвардейцы встали на колени перед толпой.