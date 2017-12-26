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Стала известна причина гибели актера Джона Махони
Сегодня, 14:00
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lesjasap
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Стала известна причина гибели актера Джона Махони

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В Чикагской больнице погиб актер "Фрейзера" Джон Махони.

Американский актер Джон Махони скончался в Чикаго в возрасте 77 лет. Об этом сообщил менеджер звезды Пол Мартин в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.
 
 
Сообщается, что причиной гибели артиста стала продолжительная болезнь. Врачи не раскрывают конкретную версию смерти американца. Известно, что он находился в отделении экстренной госпитализации. Близкие люди из окружения звезды рассказывают об обострении хронического недуга. По слухам, Махони доконали осложнения от онкологического заболевания.
 
 
Напомним, что Махони был номинирован на премию “Эмми” и дважды на “Золотой глобус”. Актер Он работами в сериале “Фрейзер” и фильмах “Первобытный страх”,“На расстоянии удара”. 
 
Фото: Twitter/EdanClay, kinomania.ru
Теги: гибель , джон махони , причина смерти
Категории: Мировые новости

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