Стала известна причина гибели актера Джона Махони

В Чикагской больнице погиб актер "Фрейзера" Джон Махони.

Американский актер Джон Махони скончался в Чикаго в возрасте 77 лет. Об этом сообщил менеджер звезды Пол Мартин в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Сообщается, что причиной гибели артиста стала продолжительная болезнь. Врачи не раскрывают конкретную версию смерти американца. Известно, что он находился в отделении экстренной госпитализации. Близкие люди из окружения звезды рассказывают об обострении хронического недуга. По слухам, Махони доконали осложнения от онкологического заболевания.

Напомним, что Махони был номинирован на премию “Эмми” и дважды на “Золотой глобус”. Актер Он работами в сериале “Фрейзер” и фильмах “Первобытный страх”,“На расстоянии удара”.

Фото: Twitter/EdanClay, kinomania.ru