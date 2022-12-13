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Джокович стал победителем турнира в Аделаиде

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Серб завоевал 92-й трофей в карьере.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира ATP 250 в Аделаиде. Призовой фонд соревнования составил более 640 тысяч долларов.

В финальном матче пятая ракетка мира встретился с американцем Себастьяном Корда. Джокович одержал победу со счетом 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.

Отметим, что для Джоковича этот трофей стал 92-м в карьере на турнирах ATP.

Ранее мы сообщали, что Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp 250, аделаида, новак джокович, себастьян корда, финал
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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