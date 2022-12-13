Джокович стал победителем турнира в Аделаиде

Серб завоевал 92-й трофей в карьере.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира ATP 250 в Аделаиде. Призовой фонд соревнования составил более 640 тысяч долларов.

В финальном матче пятая ракетка мира встретился с американцем Себастьяном Корда. Джокович одержал победу со счетом 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.

Отметим, что для Джоковича этот трофей стал 92-м в карьере на турнирах ATP.

Ранее мы сообщали, что Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде.

Видео: YouTube / Tennis TV