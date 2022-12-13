Джокович стал победителем Australian Open

Сербский теннисист завоевал 22-й титул на турнирах Большого шлема.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии.

В финале турнира соперником пятой ракетки мира был грек Стефанос Циципас. Джокович одержал победу со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.

Для Джоковича эта победа на Australian Open стала десятой в карьере. Также он завоевал 22-й титул на турнирах Большого шлема.

Ранее мы сообщали, что российская теннисистка выиграла юниорский Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV