Джокович стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии.
В финале турнира соперником пятой ракетки мира был грек Стефанос Циципас. Джокович одержал победу со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.
Для Джоковича эта победа на Australian Open стала десятой в карьере. Также он завоевал 22-й титул на турнирах Большого шлема.
Ранее мы сообщали, что российская теннисистка выиграла юниорский Australian Open.
Видео: YouTube / Australian Open TV
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