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Джокович обыграл Алькараса в финале турнира в Цинциннати

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Для серба этот титул стал четвертым в нынешнем сезоне.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии "Мастерс" в Цинциннати.

Соперником второй ракетки мира в финале стал лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании. Джокович одержал победу со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 49 минут.

Для Джоковича этот титул стал четвертым в нынешнем сезоне. Всего за карьеру теннисист завоевал 95 трофеев.

Ранее мы сообщали, что Самсонова уступила в финале турнира в Монреале.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, карлос алькарас, новак джокович, финал, цинциннати
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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