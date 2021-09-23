Джокович обыграл Алькараса в финале турнира в Цинциннати

Для серба этот титул стал четвертым в нынешнем сезоне.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии "Мастерс" в Цинциннати.

Соперником второй ракетки мира в финале стал лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании. Джокович одержал победу со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 49 минут.

Для Джоковича этот титул стал четвертым в нынешнем сезоне. Всего за карьеру теннисист завоевал 95 трофеев.

Ранее мы сообщали, что Самсонова уступила в финале турнира в Монреале.

Видео: YouTube / Tennis TV