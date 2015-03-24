Глава СШа рассказал, какими хочет видеть отношения с Москвой.

Американский президент Джо Байден прокомментировал новые санкции США. Лидер Белого дома выступил с видеообращением к нации. Он рассказал гражданам, что решил не заходить с введенными антироссийскими санкциями очень далеко. О своем решении политик заявил коллеге Владимиру Путину.

Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений. Джо Байден, президент США

В Вашингтоне уточнили, что будут готовы ответить Москве в том случае, если страна не прекратит вмешиваться во внутренние дела государства. Байден уверен, что за долгую историю сотрудничества между странами стороны н раз находили возможность сдерживать возникшую напряженность в отношениях и не выпускать ситуацию из-под контроля. В Белом доме полагают, что если направления, по которым США и РФ могут работать сообща.

Байден в речи о России заявил, что пришло "время деэскалации".

Фото и видео: Белый дом