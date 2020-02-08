Джесси Айзенберг сыграл Марселя Марсо в фильме "Сопротивление": опубликован трейлер

О выходе картины в российский прокат пока неизвестно.

В сети появился трейлер фильма "Сопротивление", посвященный борьбе французских партизан с нацистами в годы Второй мировой войны и оккупации страны. Главную роль сыграет актер Джесси Айзенберг. Центром сюжета станет история актера Марселя Марсо (Айзенберг), который помогал спасать движению Сопротивления еврейских детей-сирот.

На Западе премьера фильма запланирована на 27-е марта. О российской премьера пока не поступало информации.

Снял фильм "Сопротивление" Джонатан Якубович ("Каменные кулаки"), а в главных ролях снялись Эд Харрис, Эдгар Рамирес и многие другие.

Видео: IFC Films / YouTube