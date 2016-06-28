Дженнифер Лоуренс больше не снимается в кино

Актриса взяла перерыв на пару лет, чтобы отдохнуть.

Звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс уходит из кино. Об этом сообщил журнал Time.

Актриса решила перестать сниматься в фильмах на протяжении какого-то времени. По ее словам, она завяжет со съемками на два года.

Лоуренс сообщила, что не знает, чем именно будет заниматься в свободное время. Артистка сказала, что будет лепить глиняную посуду и отдыхать.

В следующий раз Дженнифер выйдет в свет в марте 2017 года. Тогда состоится премьера триллера "Красный воробей", где актриса сыграла офицера советской разведки.

Дженнифер Лоуренс известна по серии фильмов "Голодные игры" и "Люди Икс". За роль в картине "Мой парень — псих" она получила премию "Оскар".

Фото: popsugar.com