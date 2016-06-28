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Дженнифер Лоуренс больше не снимается в кино
Сегодня, 13:49
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mari_dolbish
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Дженнифер Лоуренс больше не снимается в кино

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Актриса взяла перерыв на пару лет, чтобы отдохнуть.

Звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс уходит из кино. Об этом сообщил журнал Time.

Актриса решила перестать сниматься в фильмах на протяжении какого-то времени. По ее словам, она завяжет со съемками на два года.

Лоуренс сообщила, что не знает, чем именно будет заниматься в свободное время. Артистка сказала, что будет лепить глиняную посуду и отдыхать.

В следующий раз Дженнифер выйдет в свет в марте 2017 года. Тогда состоится премьера триллера "Красный воробей", где актриса сыграла офицера советской разведки.

Дженнифер Лоуренс известна по серии фильмов "Голодные игры" и "Люди Икс". За роль в картине "Мой парень — псих" она получила премию "Оскар". 

Фото: popsugar.com

Теги: голодные игры , дженнифер лоуренс , красный воробей , лоуренс актриса , люди икс
Категории: Новости шоу-бизнеса Мировые новости Лента новостей

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