Джеймс Ганн обсудил с фанатами гибель героев "Отряда самоубийц"

Студия DC дала ему полный карт-бланш на "убийство" любого из персонажей.

Режиссер "Отряда самоубийц-2" Джеймс Ганн поговорил с поклонниками о гибели героев в новом фильме. На своей странице в Twitter он признался, что студия DC дала ему полный карт-бланш на "убийство" любого из персонажей.

Джеймс Ганн заявил, что не собирается гнаться за шокирующими поворотами сюжета, однако хочет, чтобы зрители знали, что произойти может все, что угодно. К слову, на днях режиссер опубликовал обложку из нового выпуска журнала Empire с персонажами из нового "Отряда самоубийц". Он спросил, какие, по мнению фанатов, двое героев выживут во втором фильме. Часть комментаторов уверена, что такие персонажи, как Харли Квин, Король Акул или Аманда Уоллер, находятся "под защитой DC", поскольку они должны появиться в других проектах позднее.

Вторая часть "Отряда самоубийц" выйдет в прокат 4 августа 2021 года. Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что команде смертников придется разбираться с диктатором некой латиноамериканской страны по имени Генерал. В числе актеров, которые принимают участие в съемках, Марго Робби, Давид Дастмалчян, Идрис Эльба и др.

Ранее мы писали, что Джаред Лето сыграет Джокера в "Лиге справедливости" Зака Снайдера.

Фото: Instagram / jamesgunn