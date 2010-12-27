Джален Рейнольдс покидает баскетбольный "Зенит"

Спортсмен продолжит карьеру в другом клубе.

Баскетболист Джален Рейнольдс покидает петербургский "Зенит", сообщили в пресс-службе команды.

Джален Рейнольдс провел за "Зенит" один сезон, но и одним из самых ценных игроков команды. В Еврокубке центровой отыграл 16 матчей, а на этапе Топ-16 возглавил рейтинг по общему количеству подборов и стал вторым по их среднему количеству.

В Единой лиге ВТБ на счету баскетболиста 29 игр, средняя статистика в которых — 16,6 очка, 7,9 подбора и 1,2 передачи. Баскетболист попал в десятку лучших игроков за всю историю Лиги ВТБ. Кроме этого, он стал вторым за все сезоны по показателю средней эффективности.

В какую именно команду перешел Рейнольдс, пока не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщал, что футболист Александр Анюков продолжит карьеру в "Крыльях Советов".

Фото: basket.fc-zenit.ru